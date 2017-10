En Allemagne, Karel Goot récompensé d’un prestigieux prix pour sa carrière

Chanteur tchèque le plus populaire depuis plusieurs décennies, Karel Gott s’est vu remettre le prestigieux prix de la Poule d’or vendredi soir à Leipzig pour l’ensemble de son œuvre. Très apprécié du public en Allemagne aussi, celui qui est surnommé « La voix d’or de Prague » ou « Le Sinatra de l’Est » est le premier Tchèque à recevoir ce titre depuis l’ancien président Václav Havel en 2009.

La Poule d’or est un prix décerné par le magazine Super-Illu et les chaînes de télévision MDR et RBB. Il est appelé ainsi en hommage à la chanteuse et comédienne allemande Helga Hahnemann, qui était surnommée La Poule.