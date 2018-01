En 2018, l’Université Charles fêtera son 670e anniversaire

L’Université Charles prépare pour cette année un riche programme de manifestations à l’occasion du 670 anniversaire de sa fondation par l’empereur Charles IV., en avril 1348. Parallèlement, l’une des plus anciennes universités en Europe participera au 100e anniversaire de la fondation de la Tchécoslovaquie. Le recteur Tomáš Zima a précisé que l’université préparait une série de rencontres, débats et colloques, ainsi que des expositions, un spectacle au Théâtre national de Prague, la publication de livres et des manifestations pour enfants.

Par ailleurs, ce samedi 6 janvier, 100 ans se sont écoulés depuis l’adoption, par les députés tchèques, du document intitulé « La déclaration de la fête des Rois » (Tříkrálová deklarace) qui était un des premiers pas vers la fondation de la Tchécoslovaquie indépendante.