Elections législatives : plus de 9 000 Tchèques voteront de l’étranger

Plus de 9 000 Tchèques résidant à l’étranger se sont inscrits sur des listes électorales pour pouvoir participer aux élections législatives qui se tiendront les 20 et 21 octobre prochains. La majorité des électeurs établis hors de République tchèque sont inscrits sur ces listes spéciales auprès des ambassades tchèques à Londres, à Bruxelles et à Paris.

Quelque 109 bureaux de vote seront ouverts à cette occasion dans les différentes ambassades et consulats tchèques dans le monde et même, par exemple, dans la base militaire de Balad, en Irak. Cette année, les Tchèques de l’étranger choisiront leurs députés parmi les candidats qui se présentent dans la région de Bohême centrale.