Election présidentielle : la Télévision et la Radio tchèques commencent à diffuser les spots des candidats

Les chaînes de télévision et les stations de radio publiques tchèques ont commencé à diffuser les spots de campagne des candidats à l’élection présidentielle ce mardi. Ces clips, de deux formats différents, un court de 30 secondes et un long d’une minute, seront diffusés par Česká televize et Český rozhlas (Radio tchèque) respectivement jusqu’à mercredi et mardi prochains. Pour rappel, le premier tour de l’élection, la deuxième de l’histoire de la République tchèque au suffrage universel direct, se tiendra les 12 et 13 janvier, avant éventuellement un second tour quinze jours plus tard.

La loi tchèque stipule que chaque candidat dispose dans le cadre de la campagne officielle d’un espace de temps cumulé de cinq heures tant sur les antennes de la Télévision tchèque que sur celles de la Radio tchèque. Le 12 janvier, la Radio tchèque prévoit de diffuser un débat rassemblant l’ensemble des candidats à l’élection, tout comme la Télévision tchèque la veille au soir. Le président sortant Miloš Zeman a toutefois d’ores et déjà fait savoir qu’il n’y participerait pas.