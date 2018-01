Election présidentielle : ANO recommandera son candidat favori la semaine prochaine

Miloš Zeman, Andrej Babiš et leurs épouses se sont rencontrés ce mardi au château de Lány à l’occasion du traditionnel déjeuner de la nouvelle année. Il s’agissait de la première réunion entre le chef de l’Etat et le Premier ministre en 2018, huit jours avant le vote de confiance à la Chambre des députés auquel Andrej Babiš soumettra son gouvernement nommé début décembre et dix jours avant le premier tour de l’élection présidentielle.

A l’issue du déjeuner, Andrej Babiš, a déclaré qu’il ferait connaître la position du mouvement ANO, dont il est le leader, pour l’élection présidentielle le jeudi 11 janvier après le conseil des ministres. Pour l’heure, aucun appel à voter en faveur d’un des neuf candidats n’a encore été formulé. Toutefois, Miloš Zeman a régulièrement manifesté son soutien à Andrej Babiš ces derniers mois, notamment dans le processus de formation d’un nouveau gouvernement.