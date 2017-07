La touriste tchèque, légèrement blessée lors d'une attaque au couteau survenue dans la station balnéaire de Hourghada en Egypte, va être transférée dans un hôpital du Caire pour y subir des examens plus poussés. C'est ce dont informe le ministère des Affaires étrangères ce samedi. Deux ressortissantes allemandes ont trouvé la mort dans cette attaque et quatre autres personnes ont été blessées. Les motivations de l'assaillant, qui a été arrêté par la police, ne sont pas encore établies et font l'objet d'une enquête en cours. La touriste tchèque, âgée de 36 ans, était en vacances dans cette station balnéaire située au bord de la mer Rouge en compagnie de son compagnon et de son enfant.