Infos Effondrement de la toiture d’une salle de sport à Česká Třebová

15-01-2017 14:57 mis à jour | Denisa Tomanová

La toiture d’une nouvelle salle de sport située dans la ville de Česká Třebová, dans la région de Pardubice, s’est effondrée samedi alors qu’un match de floorball était en train de s’y dérouler. D’après les informations révélées par les organisateurs du tournoi rassemblant des équipes régionales de sportifs ayant entre 15 et 16 ans, près de quatre-vingts personnes se trouvaient dans la salle au moment de l’incident, mais elles ont réussi de fuir à temps. Seuls deux participants ont été légèrement blessés. Située dans le complexe de l'Ecole professionnelle et de l'Ecole secondaire technique de Česká Třebová, la nouvelle salle de sport a été construite par la région de Pardubice pour la somme de 58 millions de couronnes (2,1 millions d'euros). Son inauguration était prévue pour ce dimanche. Une enquête a été ouverte par la police afin de déterminer la cause de l'accident.

Biathlon – Coupe du monde : Gabriela Koukalová arrive deuxième à l’épreuve du sprint et de la poursuite 15-01-2017 16:07 mis à jour | Denisa Tomanová Samedi, la biathlète tchèque, Gabriela Koukalová a terminé deuxième à l’épreuve du sprint des 7,5 kilomètres, à Ruhpolding, en Allemagne, et comptant pour la Coupe du monde de biathlon. Même si la Tchèque, auteure d’un sans-faute au tir, a été devancée par la Finlandaise Kaisa Mäkäräinen, Gabriela Koukalová continue de se maintenir à la tête du classement général. Une autre biathlète tchèque, Eva Puskarčíková est arrivèe quatrozième à cette cinquième épreuve individuelle. Dimanche, Gabriela Koukalová est également arrivée deuxième à l'épreuve de la poursuite, et Eva Puskarčíková en sixième position.

Le ministre des Finances a été la personnalité la plus citée dans les médias en 2016 15-01-2017 15:56 | Denisa Tomanová D’après les informations révélées par la société de contrôle et de surveillance des médias, Monitora Media, le ministre des Finances, Andrej Babiš, a été la personnalité la plus citée dans les médias au cours de l’année 2016. Dans ce classement, Andrej Babiš y est suivi de près par deux autres hommes politiques, à savoir le premier ministre, Bohuslav Sobotka, et le président de la République, Miloš Zeman. En 4e position arrive le président des Etats-Unis nouvellement élu, juste devant Vladimir Poutine et Angela Merkel. Les sportifs tchèques les plus évoqués dans les médias, et qui sont également les sportifs les plus populaires à l’heure actuelle, arrivent en 11e position, pour le joueur de hockey Jaromír Jágr, et en 12e pour la joueuse de tennis, Karolína Plíšková.

Une marche de paix pour soutenir la ville syrienne d’Alep est arrivée à Prague 15-01-2017 13:36 | Denisa Tomanová Ce dimanche matin, la marche de paix citoyenne pour la ville d’Alep et rassemblant plusieurs dizaines de personnes est partie de la ville de Roztoky, au nord de Prague. Cette initiative veut manifester son soutien avec les populations en guerre et montrer son désaccord aux représentants politiques européens avec l’actuelle situation en Syrie. La marche, dont le départ a été marqué le 26 décembre dernier de la ville de Berlin et qui est arrivée en République tchèque le 9 janvier, a déjà rassemblé plus d’un millier de personnes. Toute personne peut rejoindre cette marche, qui s’arrêtera ce dimanche devant le mur John Lennon, près du pont Charles, dans le quartier de Malá Strana. Dès 18h, un colloque avec des journalistes et des membres d’ONG, comme Médecins Sans Frontières (Lékaři bez hranic), est prévu à la MeetFactory dans le quartier de Smíchov. Dans les prochains jours, l’initiative compte passer par la ville de Brno pour arriver jusqu’en Autriche.

L’épidémie de grippe se poursuit en République tchèque 15-01-2017 10:56 | Denisa Tomanová L’épidémie de grippe se poursuit sur l’ensemble du territoire de la République tchèque. D’après les informations révélées par Eva Gottvaldová, la chef des services d’hygiène tchèque, on recense à l’heure actuelle 1 538 cas de grippe pour 100 000 habitants. Les régions les plus touchées par la grippe restent les régions de Moravie du Sud, de Zlín, de Plzeň, d’Olomouc et de Liberec. La grippe a déjà fait neuf victimes dans le pays.

Météo 14-01-2017 18:18 | Denisa Tomanová Très bonne fête à toutes les Alice, qui sont à l’honneur du calendrier tchèque ce dimanche. Le ciel est toujours couvert sur l’ensemble du pays, seules les régions de Brno, Zlín et de Plzeň sont partiellement ensoleillées. Les températures varient de -3 à 1 °C pour les maximales.

Ski nordique : Kateřina Smutná remporte les 60 kilomètres à Seefeld 14-01-2017 18:17 mis à jour | Denisa Tomanová La skieuse de fond tchèque, Kateřina Smutná, a remporté ce samedi les 60 kilomètres de la Kaiser Maximilian Lauf, circuit Ski Classics de Seefeld en Autriche. La Tchèque avait par le passé participé aux compétitions en tant qu’Autrichienne, mais depuis cette saison, elle a décidé de représenter de nouveau la République tchèque. Du côté des hommes, Petr Novák est arrivé septième et Lukáš Bauer, le triple médaillé des Jeux olympiques, à la 23e place.

D’après le ministre des Affaires étrangères, le nouvel ambassadeur des Etats-Unis ne sera pas nommé si tôt 14-01-2017 17:47 mis à jour | Denisa Tomanová Après s’être entretenu ce samedi, avec le chef de l’Etat, Miloš Zeman, et ses conseillers à la résidence présidentielle de Lány, le ministre des Affaires étrangères, Lubomír Zaorálek, a indiqué qu’il craignait que la République tchèque n’attende encore longtemps la prise en fonction du prochain ambassadeur des Etats-Unis à Prague, dans la mesure où sa nomination doit encore être approuvée par le Congrès. Le chef de la diplomatie tchèque a notamment indiqué que la révocation de tous les ambassadeurs par le président américain nouvellement élu était une chose inédite. Selon les informations révélées par le quotidien The New York Times, beaucoup d’ambassadeurs, dont l’actuel ambassadeur des Etats-Unis à Prague, Andrew Shapiro, vont devoir quitter leur poste avant même l’investiture de Donald Trump le 20 janvier prochain.

Rassemblement pour un au revoir symbolique à l’ambassadeur des Etats-Unis à Prague 14-01-2017 16:58 | Denisa Tomanová Une quarantaine de personnes s’est réunie ce samedi près du pont Charles afin de dire au revoir à l’ambassadeur des Etats-Unis à Prague, Andrew Shapiro. Deux chansons y ont été chantées: « Škoda lásky » (Dommage, l’amour) et Goodbay Andrew, une chanson spécialement composée pour lui. D’après l’un des organisateurs, Tomáš Peszynski, l’ambassadeur avait été convié d’assister à l’événement, mais n’est pas pu en raison de son emploi du temps. Dans la mesure où Andrew Shapiro avait été personnellement nommé au poste d’ambassadeur en République tchèque par Barack Obama, il sera probablement remplacé avant même l'entrée en fonction du nouveau président des Etats-Unis le 20 janvier prochain. Le nom d'Ivana Trump, l'ex-femme de Donald Trump et originaire de la ville Zlín, avait récemment été évoqué pour remplacer Andrew Shapiro. Dans un entretien accordé au quotidien New York Post au mois de novembre dernier, Ivana Trump avait confirmé sa volonté de devenir la prochaine ambassadrice des Etats-Unis à Prague.