C’est un succès de prestige qu’a signé le joueur d’échecs tchèque David Navara en battant l’ancien champion du monde Garri Kasparov, mercredi à Saint-Louis (Etats-Unis). A l’issue de la première partie de la compétition, et avant la seconde ces jeudi et vendredi, le meilleur joueur tchèque actuel présentait un bilan de trois victoires et un match nul en neuf parties, et occupait avec sept points la huitième place à égalité avec Kasparov et l’Indien Viswanathan Anand.

Douze ans après son retrait des compétitions, le légendaire joueur russe, resté invaincu pendant vingt ans au temps de sa gloire, effectue, lui, son grand retour devant l’échiquier cette semaine à l’occasion de ce tournoi Rapid and Blitz, forme rapide du jeu, où il affronte les meilleurs talents mondiaux des échecs modernes.