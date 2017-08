Le président français et les Premiers ministres tchèque et slovaque seront réunis le 23 août prochain à Salzbourg, sur invitation du chancelier autrichien Christian Kern, dans le cadre du festival de musique. L’information a été relayée par la presse autrichienne. Selon le quotidien Österreich, Vienne souhaite que cette réunion de travail permettre de réfléchir à « une initiative commune contre le dumping social et salarial dans l’Union Européenne ». Emmanuel Macron, comme d’autres dirigeants de pays d’Europe de l’Ouest, souhaite que les ressortissants des pays plus pauvres d’Europe de l’Est ne puissent plus travailler en Europe de l’Ouest en percevant des salaires d’un montant sensiblement identique à celui qu’ils toucheraient dans leurs pays d’origine. La France estime que la main-d’œuvre bon marché en provenance d’Europe de l’Est limite l’offre d’emplois. Bohuslav Sobotka et Robert Fico, qui souhaitent pour leur part que les différences de niveau de vie entre l’Europe de l’Ouest et l’Europe de l’Est se réduisent, participeront eux aussi à cette réunion. Fin juin, les trois hommes, ainsi que les chefs des gouvernements hongrois et polonais, avaient déjà abordé le sujet à Bruxelles. A l’époque, le Premier ministre tchèque avait déclaré que la prétendue lutte contre le dumping social était un moyen pour les pays d’Europe de l’Ouest de dissimuler leur volonté de refouler de leurs marchés les sociétés d’Europe centrale et de l’Est.