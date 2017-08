Le poète, traducteur et historien de l’art Jiří Kuběna est mort ce jeudi à l’âge de 81 ans. Originaire de Prostějov, en Moravie, Jiří Paukert qui a pris plus tard le pseudonyme de Kuběna, est considéré comme un des plus grands poètes de langue tchèque de notre temps. Il faisait partie d’un groupe d’auteurs nés autour de l’année 1936, dont le dramaturge et ancien président Václav Havel, le dramaturge Josef Topol, la poétesse Viola Fischerová, l’écrivaine Věra Linhartová, et d’autres encore. Avant la chute du régime communiste en 1989, ses œuvres n’ont pas pu être publiées. L’artiste a passé les dernières années de sa vie au château de Bítov (Moravie) dont il était châtelain et où il organisait régulièrement des rencontres nationales de poètes tchèques. La disparition du poète a été annoncée par la maison d’édition Host qui prépare actuellement une édition de ses œuvres complètes.