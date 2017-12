Disparition du peintre Pavel Brázda

Pavel Brázda, une des plus grandes personnalités de la peinture moderne tchèque, est décédé dimanche dernier à l’âge de 91 ans. Envoyé aux travaux obligatoires pendant la Seconde Guerre mondiale, Pavel Brázda et son épouse, la peintre Věra Nováková, ont été persécutés sous le régime communiste et n’ont pu exposer qu’après la Révolution de velours en 1989. Proche de l’art brut, de l’art informel ou encore du pop-art, Pavel Brázda a réalisé ses tableaux les plus récents à l’ordinateur.

Exposées à plusieurs reprises en France, les peintures de Pavel Brázda, ainsi que celles de Věra Nováková, sont actuellement à voir au centre Egon Schiele à Český Krumlov.