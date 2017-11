Disparition du chanteur Karel Štědrý

Chanteur, comédien, scénariste et présentateur, Karel Štědrý est décédé ce mardi à Prague, à l’âge de 80 ans. Karel Štědrý a fait partie de cette génération de chanteurs qui ont marqué les années 1960-70.

Sa carrière est liée aux théâtres musicaux Semafor et Rokoko, à Prague, ainsi qu’à l’orchestre de danse Karel Vlach. Karel Štědrý a également animé plusieurs émissions de télévision et de radio consacrées à la musique et au cinéma.