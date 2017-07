Le ministre de l'Industrie et du Commerce Jiří Havlíček, à la tête d'une délégation composée de représentants d'entreprises tchèques, s'envole ce lundi pour la ville d'Ekaterinbourg, sur les contreforts orientaux de la chaîne de l'Oural en Russie. Le social-démocrate y rencontre mardi son homologue russe, Dimitri Manturov, ainsi que le gouverneur de l'oblast de Sverdlovsk, dont Ekaterinbourg est la capitale. Les trois hommes doivent inaugurer une conférence tchéco-russe sur l'énergie et la foire internationale de l'industrie répondant au nom de INOPROM 2017. Mercredi, la délégation tchèque se rend à Astana, la capitale du Kazakhstan, où se déroule actuellement l'Expo 2017. Au programme figure une visite du pavillon tchèque qui met en avant jusqu'au 10 octobre prochain les problématiques de la réduction des gaz à effet de serre et de l'indépendance énergétique.