Deux nouveaux évêques ont été ordonnés à Olomouc

Deux nouveaux évêques auxiliaires, Antonín Basler et Josef Nuzík, ont été consacrés à la cathédrale Saint-Venceslas d’Olomouc (Moravie) ce samedi. Devant quelque 2 000 personnes et des évêques venus de toute la République tchèque, mais aussi de Slovaquie et de Pologne, il s’agissait de la première ordination épiscopale à Olomouc, un des principaux centres religieux du pays qui abrite l'archevêché de Moravie, depuis 1990.

Antonín Basler et Josef Nuzík avaient été nommés dans leurs nouvelles fonctions en juillet dernier par le pape François.