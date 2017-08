Deux artistes tchèques exposés au salon d’art contemporain de Marseille

Organisé à Marseille du 25 au 27 août, le salon international d’art contemporain ART-O-RAMA réunit une sélection réduite et exigeante d’une vingtaine de galeries du monde entier. Parmi elles, la galerie pragoise Hunt Kastner qui présente le travail de deux jeunes artistes tchèques, du peintre Jaromír Novotný et du photographe Jiří Thýn.

La démarche de Jaromír Novotný rappelle très souvent l’approche, les techniques et parfois même les matériaux utilisés en sculpture, en photographie ou en imprimerie. Souvent, il « peint » sur du papier photographique. Quant au photographe Jiří Thýn, il capture des photographies dont il enlève des parties ou y ajoute des objets pour ensuite capturer à nouveau une photographie selon un processus de superposition, d’ajout et d’enlèvement. Les sculptures font partie intégrante de son travail et sont exposées aux côtés de ses photographies.

Les travaux des deux artistes tchèques sont à voir dans le cadre de l’exposition qui se tient jusqu’au 10 septembre prochain à La Cantonnerie, en prolongement du week-end d’ouverture de la foire.