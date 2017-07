La semaine à venir devrait être de nouveau placée sous le signe de températures tropicales, en tout cas si l'on en croit les prévisions à long terme dévoilées par l'Institut hydrométéorologique tchèque (ČHMÚ). La période à suivre, au moins jusqu'à la mi-août, devrait être marquée par des températures estivales plus modérées, le mercure indiquant en journée entre 23 et 25 degrés Celsius. Les météorologues mettent en garde contre la sécheresse pour la semaine à venir et indiquent que les précipitations les plus importantes sont attendues pour la première semaine du mois d'août.