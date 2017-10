Des records de températures mesurés dans 34 stations

Des records de températures sont tombés ce dimanche dans 34 stations de mesures en activité depuis au moins trente ans sur le territoire tchèque. Le mercure a atteint le niveau le plus élevé dans les environs de Pardubice, à l'est de la Bohême, avec une température de 24,2 °C. C'est l'un des 15 octobre les plus jamais chauds jamais mesurés même si le record de 1988 n'a pas été dépassé. Cette année-là, le thermomètre était monté jusqu'à 24,5 °C. Ces données ont été communiquées ce dimanche par l'Institut hydrométéorologique tchèque (ČHMÚ), qui estime que des niveaux record sont également à prévoir pour la journée de lundi.