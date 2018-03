Des milliers de personnes manifestent en soutien des médias publics jusqu'au Château de Prague

Mercredi soir, des milliers de manifestants se sont rassemblés place Venceslas en soutien à la Télévision publique tchèque. Le mot d'ordre « Nous ne donnerons par la ČT à Zeman ! » venait en réponse au discours d'investiture du président réélu Miloš Zeman où ce dernier avait fortement critiqué les médias publics dans leur ensemble, et particulièrement les journalistes de la télé tchèque. Après avoir observé une minute de silence en mémoire du journaliste d'investigation slovaque Jan Kuciak, tué par balles il y a quelques semaines, un cortège a pris la direction du Château de Prague, où se déroulait une fête organisée en l'honneur du chef de l'Etat reconduit dans ses fonctions pour un second quinquennat.

Le Château de Prague a très vite été interdit au public, des barrières étant installées, et les forces de l'ordre créant un cordon de sécurité autour du site. Un concert a été donné notamment à l'attention des partisans de Miloš Zeman et où se sont produites des stars de la pop locale, comme Helena Vondráčková, Daniel Hůlka, Václav Neckář et Michal David. Les déclarations du président tchèque contre les médias publics ont suscité la réprobation et ont d'ailleurs bénéficié d'un écho lors de la récente cérémonie des Lions tchèques, les Oscars locaux.