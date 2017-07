Des fouilles archéologiques à Lety, près de la ville de Písek, en Bohême du Sud, ont dévoilé une partie des restes de l’ancien camp de concentration nazi destiné aux Roms, sur l’emplacement duquel se trouve actuellement une porcherie. Les archéologues de Plzeň y ont découvert des ruines de bâtiments, mais aussi différents objets personnels des prisonniers, et notamment des vêtements et des chaussures. Cette recherche a pour objectif de rassembler le matériel nécessaire afin de pouvoir inscrire le camp sur la liste du patrimoine culturel national. Le gouvernement devrait d’ailleurs prochainement décider de l’achat du complexe de la porcherie qui est considéré comme une insulte à la mémoire de l’holocauste rom et qui suscite depuis de longues années de nombreuses critiques. Parmi quelque 1300 Roms qui sont passés par ce camp de concentration, plus de 500 ont été transférés à Auschwitz et plus de 300 y ont perdu leur vie.