Des fouilles archéologiques auront lieu sur le site de Lety avant la démolition de la porcherie

Des fouilles archéologiques vont être effecutées sur le site de Lety, avant la démolition de la porcherie qui se trouve en lieu et place d'un ancien camp de concentration rom, et avant l'édification d'un mémorial. Une information de la directrice du Musée de la culture rom Jana Horváthová qui sera responsable de la gestion du mémorial et qui prépare actuellement un appel d'offre dans la perspective de ces fouilles.

La société AGPI a fini de liquider ce mercredi la porcherie et a emmené les 330 porcs restant. A l'origine, la porcherie en abritait 13 000. Après plusieurs années de combat de la communauté rom et des critiques grandissantes, l'Etat a fini par racheter la porcherie pour un total de 450,8 millions de couronnes. Le site où furent emprisonnés des milliers de Roms pendant la Seconde Guerre mondiale doit devenir un lieu de mémoire rappelant l'Holocauste des Roms.