La plate-forme de vidéo à la demande UniversCiné propose pour la France et plusieurs pays francophones différents films récents tchèques et slovaques avec des sous-titres français. Le projet est né d'une collaboration avec l'association Kino Visegrad, laquelle promeut en France le cinéma contemporain d'Europe centrale. Les curieux peuvent désormais découvrir une sélection de cinq longs métrages, qui avaient été projetés dans le cadre du festival Czech-In organisé chaque année à Paris, tels que Le Candidat de Jonáš Karásek ou bien Totally Talking de Tomáš Pavlíček. La plate-forme UniversCité dispose également d'une sélection de classiques tchèques, avec les films des années 1960 de Miloš Forman et d'autres perles de la Nouvelle vague du cinéma tchèque.