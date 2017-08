Des experts de six pays étudieront la vie des lynx dans le massif de la Šumava

Une équipe composée d'experts de six pays étudiera, pendant les trois années à venir, trois populations de lynx en Europe, dont les lynx vivant dans le massif de la Šumava, dans le sud de la République tchèque. Les chercheurs tchèques, allemands, autrichiens, italiens, slovènes et croates, devront ensuite élaborer une stratégie de protection internationale de cette espèce en danger d’extinction. Le projet intitulé 3Lynx et préparé en collaboration avec le ministère tchèque de l’Environnement, coûtera 2,3 millions d’euros et sera financé notamment par des fonds européens. Actuellement, entre 60 et 80 lynx vivent dans le massif de la Šumava, leur population est néanmoins menacée, notamment par des braconniers.