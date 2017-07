Auteurs d’un projet qui sert à aider les enfants atteints de diabète, une équipe de trois étudiants tchèques de l’Université technique de Prague (ČVUT) a remporté l'Imagine Cup, prestigieux concours technologique international réservé aux lycéens et aux étudiants organisé par Microsoft. Lors de la finale organisée aux Etats-Unis, les étudiants tchèques ont battu 54 équipes du monde entier et remporté un prix d’une valeur de 250 000 dollars. C’est la première fois qu’une équipe tchèque remporte ce concours. Les lauréats ont développé un nouveau glucomètre de la taille d’une carte bancaire connecté à un smartphone. Cet équipement est destiné notamment aux enfants pour lesquels respecter la discipline que nécessite le traitement de leur maladie pose problème. Ce nouveau glucomètre sert donc à les motiver à respecter leur régime. Par ailleurs, leurs parents peuvent être informés de l’endroit où se trouvaient leurs enfants au moment de la dernière mesure de leur taux de glucose en cas de choc glycémique. On estime à 415 millions le nombre de personnes dans le monde souffrant de diabète. En 2015, 850 000 personnes suivaient un traitement en République tchèque.