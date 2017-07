Des entrepreneurs tchèques ont déposé plainte contre l’ancien ministre des Finances et leader du mouvement ANO, Andrej Babiš, pour incitation à la haine contre un groupe de personnes et pour la violation de leurs droits et libertés. Cette plainte pointe du doigt le registre centralisé des recettes d’entreprises (EET), un projet d’Andrej Babiš mis en place en 2016 afin d’aider l’Etat à limiter l’économie grise, qui correspond aux activités légales qui échappent à l’impôt, en permettant notamment de tracer le paiement de la TVA. L’information a été annoncée par l’initiative Radostné Česko bez EET (La Tchéquie joyeuse sans l’EET) qui accuse Andrej Babiš de présenter des entrepreneurs au public comme des « fraudeurs ». La plainte a été signée entre autres par le chef de l’Association des auto-entrepreneurs et des managers, Radomil Bábek.