Des documents essentiels de l'histoire tchèque exposés au château de Prague

L'exposition du Labyrinthe de l'histoire tchèque propose aux visiteurs de découvrir à partir de mardi au château de Prague des traités, proclamations, chartes et autres documents essentiels de l'histoire des pays tchèques. L’événement, qui doit durer quatre mois, est en lien avec le centenaire de la fondation e l'Etat tchécoslovaque et avec le 25e anniversaire de la naissance de la République tchèque. Le plus vieux document exposé date de 1158, année du couronnement de Vladislav II en tant que roi de Bohême.

La visite se fait en remontant dans le temps. "Nous voulions que le visiteur reparte avec la sensation d'être passé à travers une porte temporelle", explique Viktor Plass, un des responsables de l'aspect visuel de l'exposition.