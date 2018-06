Des députés proposent d'autoriser le mariage homosexuel en République tchèque

Un groupe de députés a proposé, ce mercredi, que le mariage soit rendu possible aussi pour les couples de personnes de même sexe. Ce projet d’amendement au Code civil prévoit que les couples homosexuels auraient les mêmes droits que les couples mariés composés d’un homme et d’une femme. Si le texte était adopté, cela signifierait la fin du partenariat enregistré, équivalent du PACS en France qui depuis 2006 permet aux couples homosexuels en République tchèque de vivre officiellement ensemble.

46 députés membres de six partis – mouvement ANO, Pirates, Parti communiste, Parti social-démocrate, TOP 09 et STAN – ont signé le projet, contrairement aux représentants du parti conservateur ODS, du part d’extrême droite SPD et des chrétiens-démocrates.