Des cyclistes ont manifesté pour le droit à circuler dans le centre de Prague

Plusieurs dizaines de cyclistes ont manifesté lundi en début de soirée à Prague contre le projet d’interdiction de rouler à vélo dans les rues piétonnes du centre-ville envisagé par la municipalité. Les manifestants ont bloqué une rue du premier arrondissement à proximité du pont Charles pendant quelques minutes. La manifestation était organisée par l’association Auto*Mat, qui milite pour le développement du vélo et la limitation du trafic automobile.

La municipalité du premier arrondissement de Prague entend interdire l’usage dans les rues piétonnes des trottinettes électriques le plus souvent prêtées aux touristes. Or, cette interdiction ne serait possible, selon la municipalité, qu’en l’étendant au vélo également. Selon le projet, il serait interdit de rouler entre 10 et 18 heures. Une pétition a été lancée par Auto*Mat, qui a déjà recueilli plusieurs milliers de signatures.

Dans le centre de Prague, les trottinettes électriques ont remplacé les segways, véhicules électriques monoplaces très utilisés par les touristes, suite à l’entrée en vigueur en fin d’année dernière de l’interdiction de ce moyen de déplacement.