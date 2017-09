Des archives sur les Tchécoslovaques prisonniers dans les camps en URSS ont été remises aux historiens tchèques

C’est un petit trésor pour l’Institut d’étude des régimes totalitaires (ÚSTR) : des milliers de documents concernant les Tchèques et Slovaques prisonniers dans les camps de l’ancienne Union soviétique leur ont été remis ce mercredi. Les archives en provenance de Moscou ont été remises symboliquement à Prague par le directeur du Musée du Soulèvement national slovaque. C’est la première fois de l’histoire que la Russie autorise la sortie de tels documents de son territoire. Ces archives concernent plus précisément les Tchèques et Slovaques passés par le système de la Direction centrale des prisonniers de guerre et des internés du NKVD, organisme d’Etat qui gérait le système répressif en URSS. Les documents se présentent sous la forme de fiches cartonnées scannées et comportent les principales informations relatives aux prisonniers des camps d’internement soviétiques. On estime à près de 70 000 le nombre de Tchécoslovaques passés par ces différents camps entre 1941 et 1945. Un peu plus de 4 000 d’entre eux y sont morts.