Infos Dernier au revoir à la présidente de la Confédération des prisonniers politiques Naděžda Kavalírová et à l’acteur tchèque Michal Pavlata

27-01-2017 17:57 | Denisa Tomanová

Ce vendredi, des dizaines de personnes ont adressé leur dernier au revoir à la présidente de la Confédération des prisonniers politiques, Naděžda Kavalírová. Le cardinal tchèque, Dominik Duka, qui a tenu la messe de funérailles au cloître de Strahov, a qualifié Naděžda Kavalírová de « porte-parole de ceux qui ont souffert et qui sont morts pendant le régime communiste ». Naděžda Kavalírová est décédée le 20 janvier à l’âge de 93 ans. Des dizaines de personnes, proches et collègues, se sont également réunies ce vendredi au crématorium de Strašnice pour rendre un dernier hommage à l’acteur, doubleur et journaliste, Michal Pavlata, décédé à l’âge de 71 ans le 21 janvier dernier. Michal Pavlata avait fait ses débuts au Činoherní klub en 1968, mais ce n’est qu’en 1994 qu’il en est devenu un membre permanent. Même s’il avait joué dans près de quatre-vingt films, il s’est inscrit dans l’esprit des Tchèques plus particulièrement pour ses doublages de voix dans plus de quatre mille films. Michal Pavlata, qui est notamment l’auteur de nombreux scénarios de programmes de musique populaire, collaborait étroitement avec la télévision et la radio publique tchèque.

Météo 27-01-2017 18:08 mis à jour | Denisa Tomanová Très bonne fête à toutes les Otýlie, à l’honneur du calendrier tchèque ce samedi. Le soleil est particulièrement présent en Bohême centrale, au nord-est et à l’extrême est du pays. Le ciel est couvert du sud au nord-ouest du pays. Les températures restent stables, puisqu’elles oscillent entre -4 °C et 2 °C pour les maximales.

L’alerte à la pollution levée dans plusieurs régions 27-01-2017 18:08 mis à jour | Denisa Tomanová L’alerte à la pollution a été levée dans plusieurs régions de République tchèque comme dans la région d’Ústí nad Labem et celle de Zlín. Toutefois l’Institut hydrométéorologique tchèque maintient l’alerte dans la région d’Olomouc et dans certaines villes de Moravie-Silésie, comme à Frýdek-Místek où le dispositif limitant les activités industrielles est maintenu. Toutefois l’alerte au smog a été levée dans les villes comme Třinec ou Opava, situées également en Moravie-Silésie. L’alerte à la pollution a été lancée par l’Institut hydrométéorologique la semaine dernière, lorsque le taux de particules fines dans l’air avait dépassé à certains endroits la valeur seuil de 100 microgrammes par mètre cube durant plus de douze heures.

Le Sénat a rendu hommage aux victimes de l’Holocauste 27-01-2017 16:28 | Denisa Tomanová A l’occasion de la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste, un rassemblement s’est tenu dans le bâtiment du Sénat à Prague. Le président du Sénat, Milan Štěch, a rappelé que l’holocauste était « le pire exemple d’intolérance ». Dans son discours adressé non seulement à des représentants politiques mais aussi au vétéran de la Seconde guerre mondiale, Pavel Vranský, ainsi qu’au président de la Fédération des communautés juives en République tchèque, Petr Papoušek, Milan Štěch a notamment déclaré « que la culture européenne doit être la culture de la tolérance, mais ne doit pas toléré ceux qui prêchent la haine religieuse ou raciale ».



La Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste commémore la libération du camp de concentration d’Auschwitz en Pologne qui a eu lieu le 27 janvier 1945 et où plus d’un million de personnes ont trouvé la mort.

286 nouveaux cas de VIH en 2016 27-01-2017 15:59 | Denisa Tomanová D’après les informations révélées par le Laboratoire national de référence pour le VIH/sida, le nombre de personnes nouvellement atteintes par le virus du VIH s’est élevé à 286 l’année passée. Il s’agit d’une augmentation de plus de vingt nouveaux cas par rapport à l’année 2015. Selon les données communiquées, il est question de 262 hommes, ayant entre 15 et 69 ans, et de 24 femmes, entre 21 et 58 ans. Près d’un tiers des nouvelles contaminations ont été détectées auprès d’étrangers qui résident de façon permanente en République tchèque, à savoir 32 cas auprès de personnes en provenance de Slovaquie, 14 cas auprès d’Ukrainiens puis chez des Russes et des Polonais. En 2016, 38 personnes ont développé la maladie du sida et 16 personnes sont décédées. Depuis 1985, près de 2 906 personnes séropositives ont été enregistrées dans le pays et 316 patients ont succombé à la maladie.

Le Centre tchèque à Paris présente Václav Havel ces vendredi et samedi soirs 27-01-2017 14:26 | Denisa Tomanová A l’occasion du 40e anniversaire de la Charte 77, le Centre tchèque à Paris propose ces vendredi et samedi deux soirées consacrées à l’ancien dissident et président tchèque, Václav Havel. Ce vendredi soir, la salle Janáček de la rue Bonaparte accueillera la compagnie théâtrale Libre d’esprit qui présentera la lecture du recueil « Les lettres à Olga », que Václav Havel avait écrit en prison à sa femme Olga entre 1979 et 1983. Samedi, la même compagnie mettra à l’honneur la pièce de théâtre de l’ancien président dramaturge, intitulé « Audience ». La compagnie Libre d’esprit aura carte blanche lors de différentes soirées thématiques commémorant la naissance de la Charte 77 et organisées au Centre tchèque jusqu’au mois de juin.

Justice : rejet de la plainte déposée par une étudiante dans l’affaire du port du hijab 27-01-2017 13:39 | Denisa Tomanová Le tribunal du dixième arrondissement de Prague a rejeté la plainte déposée par une étudiante somalienne musulmane à laquelle la direction d’une école médicale secondaire avait interdit de porter le voile durant les heures d’enseignement. La jeune fille réclamait des excuses de l’école et un dédommagement financier à hauteur de 60 000 couronnes (près de 2 200 euros), car elle prétendait avoir été « indirectement victime de discrimination dans l’accès à l’éducation et dans son droit au libre choix de la profession ». Selon la juge Daniela Čejková, la partie requérante n’a pas prouvé l’existence de faits discriminatoires. Le tribunal a notamment reconnu que l’étudiante ne remplissait pas les conditions légales pour avoir le statut d’étudiant de l’école, car elle n’avait pas présenté de titre de séjour.

L’Epopée slave s´envole pour le Japon le 11 février 27-01-2017 13:16 | Denisa Tomanová L’Epopée slave du peintre tchèque Alfons Mucha, qui doit être exposée à Tokyo du 8 mars au 5 juin, partira pour le Japon avec trois vols différents. Pour des raisons de sécurité, le premier départ est prévu le 11 février, puis ce seront les 15 et 17 février prochains. Il n´a pas encore été décidé si le célèbre cycle de vingt tableaux d´Alfons Mucha sera exposé dans d´autres pays d’Asie, mais c´est au mois de mars que le ministère de la Culture devrait se prononcer sur l’exposition de l’œuvre en Chine. Cette année, le Japon célèbre l’année de la culture tchèque, à l’occasion du 60e anniversaire du renouveau des relations diplomatiques entre les deux pays. L’Epopée slave devrait être de retour à Prague en 2018. Si l´œuvre n´a pas encore de lieu où elle serait exposée de façon permanente, elle pourrait retourner dans la ville de Moravský Krumlov, où elle avait été exposée pendant des dizaines d’années par le passé.

Tennis - Open d'Australie : Lucie Šafářová vainqueur du double féminin avec Bethanie Mattek-Sands 27-01-2017 12:07 | Pierre Meignan Lucie Šafářová a remporté pour la deuxième année consécutive le double féminin de l'Open d'Australie, le premier tournoi du Grand Chelem de la saison. L'année passée, la Tchèque avait soulevé le trophée en compagnie de sa compatriote Andrea Hlaváčková. Cette année, en compagnie de sa nouvelle partenaire, l'Américaine Bethanie Mattek-Sands, elle l'a battue en finale en trois sets (6-7, 6-3, 6-3). Andrea Hlaváčková faisait pour sa part équipe avec la Chinoise Peng Shuai. Lucie Šafářová, 29 ans, prend la deuxième place au classement mondial du double féminin à la faveur de cette nouvelle victoire. La première place reste occupée par sa nouvelle coéquipière.