Dépôt d’une plainte contre plusieurs anciens dirigeants communistes

La Plateforme pour la mémoire et la conscience européenne a déposé une plainte auprès du ministère public suprême contre plusieurs anciens dirigeants du Parti communiste tchécoslovaque. Parmi les accusés figurent notamment l’ancien chef du parti Milouš Jakeš et les anciens Premiers ministres de la Tchécoslovaquie Lubomír Štrougal et de la République socialiste slovaque Peter Colotka. L’organisation les accuse du meurtre, entre 1965 et 1989, de 28 personnes de différentes nationalités tenant de franchir la frontière avec l’Allemagne et l’Autriche et de fuir ainsi la Tchécoslovaquie communiste.

D’après la directrice de la Plateforme, Neela Winkelmannová, la justice tchèque devrait qualifier leurs actes comme un crime contre l’humanité qui est imprescriptible.