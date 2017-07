La Chambre des députés a donné son feu vert à l’envoi de 290 soldats tchèques dans les pays baltes plus précisément en Lituanie et en Lettonie, dans le cadre du renforcement de la présence de l’OTAN en Europe de l’Est. Les troupes tchèques feront partie des bataillons multinationaux et devraient être opérationnels tout au long de l’année prochaine et jusqu’à janvier 2019. Comme indiqué, en mai dernier, par le ministre de la Défense Martin Stropnický, la plupart des soldats tchèques devraient être basés en Lituanie, au côté des troupes allemandes, françaises, néerlandaises et croates. Le déploiement des militaires tchèques doit encore être validé par le Sénat.