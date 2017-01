Infos Départ d’une quarantaine de soldats tchèques pour la Macédoine

02-01-2017 16:55 | Magdalena Hrozínková

Une quarantaine de soldats tchèques se sont envolés, ce lundi, pour la Macédoine. Ils seront chargés de la protection de la frontière gréco-macédonienne. Leur mission s’achèvera au mois de février. Un autre contingent de l’Armée tchèque se déplacera, la semaine prochaine, en Serbie, où il sera également chargé de la surveillance des frontières de l’espace Schengen. L’information a été communiquée par le président de la Police tchèque, Tomáš Tuhý.

Mesures de sécurité renforcées jusqu’à la fin de la semaine 02-01-2017 17:06 | Magdalena Hrozínková Des mesures de sécurité renforcées suite à l’attaque terroriste de Berlin resteront en vigueur au moins jusqu’à vendredi prochain, a déclaré le ministre de l’Intérieur, Milan Chovanec. Les policiers surveillent notamment les grands centres commerciaux, ainsi que d’autres lieux à forte concentration de la population, à Prague comme dans les régions.

Le président et le Premier ministre se sont rencontrés pour le traditionnel déjeuner du Nouvel An 02-01-2017 16:42 mis à jour | Alžběta Ruschková Le président Miloš Zeman et le Premier ministre Bohuslav Sobotka se sont rencontrés ce lundi à la résidence présidentielle de Lány, non loin de Prague, à l’occasion du traditionnel déjeuner du Nouvel An. Accompagnés de leurs épouses, les deux hommes ont notamment fait le bilan de l’année écoulée. D’après de porte-parole du président de la République, Jiří Ovčáček, le chef de l’Etat et le Premier ministre ont abordé l’évolution politique de la République tchèque, les attaques terroristes en Europe, ainsi que les prochaines élections législatives et présidentielles.

Deuxième victime tchèque d’un accident de la route survenu en Grande-Bretagne 02-01-2017 14:58 | Magdalena Hrozínková L’accident de la route survenu samedi dernier à Oldham, près de Manchester, en Grande-Bretagne, a fait une deuxième victime tchèque. Deux filles, âgées de 11 et 12 ans, sont ainsi mortes après avoir été percutées par une Peugeot 807. La première d’entre elles est morte sur le coup, sa cousine est décédée ce lundi à l’hôpital. L’information a été communiquée par la BBC. La police britannique a arrêté et placée en détention quatre suspects âgés de 18 à 59 ans. Ils feraient partie de l’équipage de la voiture, dont le chauffeur aurait roulé à une vitesse excessive selon les témoins. La famille des victimes vit en Grande-Bretagne depuis huit ans.

Météo 02-01-2017 14:26 | Magdalena Hrozínková Mardi, jour de la fête des Radmila, le temps sera nuageux à couvert, avec des chutes de neige locales, prévues notamment à la montagne, ainsi que dans la partie nord et nord-ouest du pays. Les températures seront en baisse et varieront entre -2 et 2°C.

Plus de 380 000 visiteurs pour l’Epopée slave qui s’exposera désormais au Japon 02-01-2017 13:34 | Magdalena Hrozínková Jusqu’en 2018, le célèbre cycle de vingt tableaux monumentaux d'Alfons Mucha, l’Épopée slave, qui met en scène différents moments importants de l'histoire mythique slave ne sera plus à voir à Prague. Exposé depuis la mi-2012 jusqu’au samedi dernier au Palais des foires, le cycle s’envolera, en février, pour le Japon, où il devrait être montré, à Tokyo, du 8 mars au 5 juin prochain. Le Japon célèbre en 2017 l'année de la culture tchèque, à l'occasion du 60e anniversaire du renouveau des relations diplomatiques entre les deux pays. Il n’est pas certain que l’œuvre d'Alfons Mucha soit ensuite transférée en Chine, comme il avait été prévu. En 2018, l’Epopée slave devrait être de retour à Prague. Depuis 2012, l’œuvre a accueilli plus de 380 000 visiteurs dans la capitale tchèque.

Jiří Bělohlávek dirigera la Philharmonie tchèque pendant les six prochaines années 02-01-2017 13:08 | Magdalena Hrozínková Le célèbre chef d’orchestre et directeur artistique, depuis quatre ans, de la Philharmonie tchèque, Jiří Bělohlávek continuera à diriger cet orchestre prestigieux pendant les six prochaines années. L’information a été annoncée par le directeur général de la Philharmonie, David Mareček, à l’issue du traditionnel concert du Nouvel An qui s’est déroulé dimanche au palais du Rodolphinum, à Prague, en présence de la soprano lettonne, Marina Rebeka. La cantatrice a interprété des airs d’opéras de Gounod, Puccini, Verdi ou Rossini. Sous la baguette de Jiri Bělohlávek, la Philharmonie tchèque a complété le programme par la musique de Dvořák, Suk Nedbal et Fučík. En 2016, la Philharmonie tchèque a célébré le 120e anniversaire de son existence.

Lancement de la 17ème édition de la collecte des Rois Mages 02-01-2017 12:32 | Magdalena Hrozínková Ce lundi a été lancée pour la 17ème année consécutive la collecte des Rois Mages. Organisée par la Charité tchèque, cette collecte est une des plus importantes œuvres caritatives en Tchéquie. D’ici le 15 janvier, de l’argent sera récolté dans les rues de tout le pays par environ 50 000 enfants et bénévoles, déguisés en Rois Mages. Les fonds seront ensuite redistribués dans les régions pour aider notamment les gens dans le besoin, des personnes handicapées, malades et personnes âgées. En 2016, la collecte avait rapporté une somme record de près de 3,6 millions d’euros (89 millions de couronnes). Dans le cadre de la collecte, un concert sera organisé le 8 janvier prochain au Théâtre municipal de Brno, en Moravie du Sud. Retransmis en direct par la Télévision tchèque, il réunira une dizaine d’interprètes, dont Věra Martinová, Václav Neckář, l’ensemble Spirituál kvintet ou encore la chorale Boni Pueri.

Un train pour Munich évacué suite à une fausse alerte à la bombe 02-01-2017 12:19 | Alžběta Ruschková Suite à une alerte à la bombe, la police tchèque a dû évacuer, ce lundi matin près de Beroun (au sud-ouest de Prague), les 254 passagers d’un train allant en direction de Munich (Allemagne). Aucun engin explosif n’a été trouvé. Arrêté par la police, l’auteur de l’alerte risque jusqu’à cinq ans de prison. Le train a enfin pu continuer son voyage après près de trois heures d’interruption. La circulation sur le lieu étant arrêtée pendant plusieurs heures, différents trains nationaux et régionaux peuvent prendre un retard.