Démantèlement d’un réseau soupçonné d'avoir tenté de truquer des matchs de football (également) en Tchéquie

Un réseau criminel international soupçonné de corruption sportive et de paris illégaux, ainsi que d’avoir tenté de truquer l’issue de matchs de football en Serbie, en Macédoine et en République tchèque, a été démantelé par les forces de l’ordre croates et slovènes. L’information a été annoncée mardi par Europol.

D’après l’office policier européen, les criminels avaient créé différents sites web de paris illégaux et auraient tenté de truquer l’issue de matchs de football professionnels à travers l’Europe, afin de pouvoir réaliser des gains considérables. La police a pour l’instant arrêté onze personnes.