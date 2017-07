L’armée tchèque va acheter, dans les années à venir, plus de 140 nouveaux véhicules blindés. Le coût de la transaction s’élèvera à 9,2 milliards de couronnes (353 millions d’euros). L’achat a été validé par le gouvernement ce lundi, a fait savoir le ministre de la Défense, Martin Stropnický. Les deux principaux contrats portent sur l’achat de 80 véhicules blindés légers de la société italienne Iveco pour un montant de 4,4 milliards de couronnes (169 millions d’euros) et de 62 véhicules TITUS de la société tchèque Tatra Export pour un total de 4,8 milliards de couronnes (184 millions d’euros). Il s’agira du troisième plus grand achat du matériel militaire depuis dix ans.