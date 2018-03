Décès du photographe Jef Kratochvil

Le phoptographe Jef (Josef) Kratochvil qui a notamment documenté l’histoire du célèbre théâtre Husa na provázku de Brno, est mort ce lundi à l’âge de 74 ans. Grand personnage de la vie culturelle de la métropole morave, Jef Kratochvil a photographié une pléiade de comédiens dont Bolek Polívka, Iva Bittová ou Miroslav Donutil. Il est également l’auteur de la fameuse photographie de 1992 sur laquelle on voit les Premiers ministres tchèque et slovaque, Vaclav Klaus et Vladimír Mečiar, assis dans le jardin de la villa Tugendhat, en train de mener des pourparlers décisifs sur la partition de la Tchécoslovaquie.

Fils de Josef Kratochvil, un des dirigeants du mouvement scout qui s’est exilé en Allemagne dans les années 1950 et frère de l’écrivain Jiří Kratochvil, Jef Kratochvil a présenté ses œuvres dans le cadre d’une cinquantaine d’expositions personnelles.