Décès du caricaturiste Vladimír Renčín

Le célèbre dessinateur, caricaturiste et illustrateur tchèque Vladimír Renčín est mort ce mercredi. L’artiste était âgé de 75 ans. La nouvelle a été annoncée par sa fille Zuzana Renčínová.

Né en 1941, Vladimír Renčín doit sa notoriété notamment à ses dessins humoristiques et à ses blagues dessinées sur des thèmes actuels qui ont été regroupés dans une trentaine de livres. L’artiste a organisé dans sa vie plus de cent expositions et son travail a été récompensé de plusieurs prix, dont notamment la médaille du mérite qui lui a été remise en 2011 par le président de l’époque, Václav Klaus.