Le célèbre illustrateur tchèque Karel Franta est décédé ce mercredi à Prague à l’âge de 89 ans. L’information a été annoncée ce jeudi par le poète et son ami František Novotný. Inspiré par ses collègues Jiří Trnka et Helena Zmatlíková, Karel Franta s’est orienté notamment vers les illustrations pour enfants. Dans les années 1960 et 1970, il a travaillé comme rédacteur artistique des magazines pour enfants Sluníčko, Ohníček et Pionýr. L’artiste a illustré plus de cent livres, il a travaillé sur différents films et a été récompensé par différents prix tchèques et étrangers, dont par exemple le Grand Prix UNICEF. Il est connu aussi pour ses illustrations publiées dans l’édition française d’un recueil de fables d’Esope et de Jean de La Fontaine. Des œuvres de Karel Franta seront exposées à compter du 23 juillet prochain à Lomnice nad Popelkou (Bohême du Nord).