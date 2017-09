Actrice connue et appréciée du public tchèque, Květa Fialová est décédée ce mardi à Prague, à l’âge de 88 ans. Sa carrière théâtrale a débuté en 1958, au Théâtre ABC de Prague.

Květa Fialová a interprété de nombreux rôles au théâtre et au cinéma, où elle a sur mettre en valeur son charme et son talent comique. Elle s’est fait remarquer par exemple dans les pièces l’Œuf, Don Juan, La Tante de Charley ou Harold et Maude, ou encore dans la parodie de western Limonádový Joe (Joe la limonade).