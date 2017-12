Décès de la réalisatrice Drahomíra Vihanová

Réalisatrice, scénariste et professeure à la FAMU de Prague, Drahomíra Vihanová est décédée dimanche à l’âge de 87 ans. Une des personnalités marquantes de la « Nouvelle Vague tchécoslovaque » des années 1960, la cinéaste a collaboré avec les réalisateurs Jan Špáta, František Vláčil et Otakar Vávra. Auteure de nombreux films documentaires et de fiction (Le dernier de la lignée, Conversations, Questions à deux femmes, Chaque jour j'apparais devant ta face), la réalisatrice a également signé des portraits documentaires de plusieurs grandes figures de la culture tchèque, à savoir du cinéaste František Vláčil, de l’actrice Vlasta Chramostová ou encore de la chanteuse Eva Olmerová.

En 2016, le Festival du film documentaire de Jihlava a attribué à Drahomíra Vihanová un prix pour une contribution remarquable au cinéma mondial.