La compositrice Ivana Loudová est décédée mardi à Prague des suites d’une longue maladie. Elle était âgée de 76 ans. Auteure de plus de cent œuvres de musique orchestrale, de chambre, vocale ou encore de chœur, Ivana Loudová était reconnue en République tchèque comme à l’étranger. Après des études au conservatoire de Prague et à l’Académie des arts musicaux (HAMU), elle avait bénéficié d’une bourse du gouvernement français au début des années 1970 pour un stage au studio expérimental du Centre Bourdan où était installé le service de la recherche de l’ORTF. Durant ce séjour à Paris, elle a aussi été l’élève des compositeurs Olivier Messiaen et André Jolivet.