Début en République tchèque d'une loterie des tickets de caisse

Le ministère des Finances lance, ce dimanche, une loterie des tickets de caisse. Le but de ce tirage au sort est de motiver les gens à demander les reçus auprès des commerçants et à augmenter ainsi l’efficacité du registre éclectronique centralisé des recettes des entreprises (EET), système qui permet de tracer le paiement de la TVA et donc de lutter contre la fraude fiscale.

Les personnes intéressées peuvent enregistrer leurs tickets via un formulaire en ligne ou une application mobile. Le premier tirage au sort aura lieu le 15 novembre prochain. Le vainqueur recevra un million de couronnes (près de 40 000 euros).