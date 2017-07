L’écrivain géorgien David Turashvili et le poète tchèque Jaroslav Erik Frič se présenteront en ouverture de la nouvelle édition du festival littéraire le Mois de la lecture d’auteur. L’événement qui démarre ce samedi à Brno proposera plus de 300 lectures publiques, cette année largement consacrées à la littérature géorgienne. 31 auteurs en provenance de ce pays caucasien se présenteront à Brno et à Ostrava (République tchèque), mais aussi à Košice (Slovaquie), à Wroclaw (Pologne) et à Lviv (Ukraine). Le plus grand festival littéraire tchèque présentera également différents auteurs tchèques, dont notamment Jáchym Topol, Petr Hruška ou Bianca Bellová, récompensée par le prix de la littérature de l’UE.