Début du congrès mondial de la Société tchécoslovaques des sciences et des arts

Le congrès mondial de trois jours de la Société tchécoslovaque des sciences et des arts s'ouvre ce mardi à Prague. Il doit être consacré à célébrer le centenaire de la Tchécoslovaquie mais aussi le 60e anniversaire de cette organisation créée à New-York en 1958 pour réunir les scientifiques et artistes tchèques et slovaques ayant émigré de leur pays. Le centenaire des relations tchéco-américaines devrait également être au cœur de ce 29e congrès mondial.

La Société tchécoslovaques des sciences et des arts remet traditionnellement des prix. Parmi ses lauréats, on trouve par exemple les cinéastes Juraj Herz et Vojtěch Jasný, ou bien l'ancien président de l'Académie des Sciencse, Jiří Drahoš, le finaliste malheureux de la présidentielle de janvier dernier. L'an dernier, la société avait récompensé le réalisateur Ivan Passer, l'historien Vilém Prečan ainsi que le chirurgien plasticien Bohdan Pomahač.