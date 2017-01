Infos Début des recherches autour d’un ancien bombardier de la Seconde Guerre mondiale

11-01-2017 11:48 | Denisa Tomanová

Les scientifiques de l’Institut archéologique de l’Académie des sciences ont procédé à de premières recherches concernant le point d'impact d’un avion, tombé pendant la Seconde Guerre mondiale sur le territoire du Protectorat de Bohême et de Moravie. Le bombardier B-17 G des forces armées des Etats-Unis s’était écrasé le 24 mars 1945 près de la ville de Rychnov nad Kněžnou, dans la région de Hradec Králové, alors qu’il devait bombarder la ville de Berlin aux côtés de vingt-six autres avions. Les archéologues ont examiné le lieu du crash à l’aide d’un drone, et ont notamment découvert de nouvelles pièces de l’appareil ainsi que des munitions.

Tournoi de Sydney : Barbora Strýcová en demi-finales 11-01-2017 10:15 | Denisa Tomanová La joueuse de tennis tchèque Barbora Strýcová s’est qualifiée pour les demi-finales lors du tournoi de Sydney, après avoir battu la Danoise Caroline Wozniacki (7-5, 6-7, 6-4). A Auckland, en Nouvelle-Zélande, le Tchèque Jiří Veselý s’est pour sa part imposé face au joueur néo-zélandais Jose Statham (6-7, 7-5, 6-3) et affrontera prochainement le Chypriote Marcos Baghdatis en quarts de finale.

Désaccord entre le ministre de l’Intérieur et le président sur le Centre contre le terrorisme 11-01-2017 09:38 | Denisa Tomanová Le ministre de l’Intérieur, Milan Chovanec, et le président de la République, Miloš Zeman, ont manifesté leur désaccord à propos du Centre contre le terrorisme et les menaces hybrides, nouvel organe du ministère de l’Intérieur mis en place au début de l’année 2017 et qui veut nouvellement lutter contre la désinformation. Selon le chef de l’Etat, les quinze employés de cette nouvelle institution ne seraient pas en mesure de dévoiler « la réelle désinformation », faute d’expertise et des moyens propres aux services de renseignement. Miloš Zeman a répété que cela pourrait engendrer une censure d’Internet. De son côté, le ministre de l’Intérieur a affirmé que cet organe n’était pas celui du « monopole de la vérité » et qu’il ne voulait aucunement supprimer le contenu de médias en ligne.

Une grande biographie consacrée à Franz Kafka sort en tchèque 10-01-2017 20:26 | Alžběta Ruschková Une grande biographie consacrée à l’écrivain Franz Kafka, écrite par l’historien allemand Reiner Stach, sort pour la toute première fois en traduction tchèque. Rédigé pendant 18 ans, notamment en raison d’un procès relatif à l’héritage de l’ami de Franz Kafka et propriétaire de certains de ses manuscrits, Max Brod, cet ouvrage présente l’artiste et son œuvre dans un vaste contexte littéraire et culturel de l’époque. Le premier tome, intitulé les « Jeunes années » sort aux éditions Argo et décrit également la situation sociale et religieuse dans la Prague des années 1880.

Tapage nocturne : Prague ne va pas réglementer les heures d’ouverture des bars et restaurations 10-01-2017 19:34 | Alžběta Ruschková Les autorités pragoises n’envisagent pas de réglementer les heures d’ouverture des bars et restaurations. C’est du moins ce qu’a annoncé ce mardi la maire de Prague. Adriana Krnáčová a ainsi réagi à une proposition du deuxième arrondissement, situé dans le centre de la capitale tchèque, qui visait à contraindre les établissements de restauration de fermer leurs portes à 23 heures afin de limiter le tapage nocturne. Une demande similaire a été présentée, il y a quelques mois de cela, également par le premier arrondissement de Prague qui souhaitait, pour sa part, d’empêcher les magasins de vendre les boissons alcoolisées après 22 heures.

Les députés votent l’amendement abaissant la TVA sur la presse malgré le veto présidentiel 10-01-2017 17:20 | Alžběta Ruschková La Chambre des députés tchèque a de nouveau voté en faveur de l’amendement à la loi sur la TVA qui prévoit une baisse du taux appliqué aux journaux et aux magazines. Les parlementaires ont ainsi outrepassé le veto du président. De même que le gouvernement qui avait recommandé aux députés de voter contre ce projet présenté par le Parti communiste, Miloš Zeman estimait que cette baisse de la TVA représenterait une baisse des recettes pour le budget de l'Etat et que l'effet attendu, une hausse des ventes de la presse, n'était pas assuré. Le taux de TVA sur la presse est actuellement de 15%. Les députés communistes souhaitent que le taux super-réduit de 10% s'applique désormais.



De leur côté, les discussions relatives à l’avenir de la loi sur les conflits d’intérêts, qui avait été approuvée par les deux chambres du Parlement et s’est vu, elle aussi, opposer le veto du président, ont été remises à mercredi.

Miloš Zeman annoncera son éventuelle candidature à la présidentielle le 10 mars prochain 10-01-2017 17:00 | Alžběta Ruschková Le chef d’Etat tchèque, Miloš Zeman, annoncera son intention de se présenter ou non à la prochaine élection présidentielle très probablement le 10 mars prochain, lors d’une grande conférence de presse. L’information a été communiquée par le porte-parole du Château de Prague, Jiří Ovčáček. Le mandat de Miloš Zeman expirera en mars 2018. La candidature a pour l’instant été annoncée par le compositeur et entrepreneur Michal Horáček, l’homme d’affaires Igor Sládek et le médecin et activiste Marek Hilšer.

Pour les politiciens tchèques, Roman Herzog a contribué à améliorer les relations tchéco-allemandes 10-01-2017 16:25 | Alžběta Ruschková « Un homme exceptionnel qui n’appréciait pas la conformité et l’inaction » : c’est à ces mots que le chef d’Etat tchèque a décrit Roman Herzog, l’ancien président allemand, décédé ce mardi à l’âge de 82 ans. Miloš Zeman l’a indiqué dans un télégramme de condoléances adressé à l’actuel chef d’Etat, Joachim Gauck. D’autres personnalités politiques tchèques, dont notamment le Premier ministre Bohuslav Sobotka, l’ancien président Václav Klaus ou le ministre des Affaires étrangères Lubomír Zaorálek, ont également exprimé leurs condoléances à l’Allemagne, suite à la disparition de l'homme d'Etat qui a selon eux contribué à améliorer, de manière significative, les relations tchéco-allemandes dans les années 1990.

Météo 10-01-2017 14:53 | Alžběta Ruschková Après quelques éclaircies matinales, le ciel se couvre, tout d’abord en Bohême de l’Ouest, ensuite sur l’ensemble du territoire tchèque, ce mercredi, jour de la fête des Bohdana et des Teodora. Les chutes de neige et le verglas sont également attendus. Côté températures, celles-ci vont de -6 à -2 °C pour les maximales.