La 18e édition des Journées des gens de bonne volonté débute ce mardi à Velehrad, haut lieu de pèlerinage en Moravie, en souvenir de la venue en Grande Moravie des apôtres Cyrille et Méthode, venus évangéliser les peuples slaves au milieu du IXe siècle. La manifestation religieuse, l'une des plus importantes en République tchèque, accueille chaque année plusieurs dizaines de milliers de fidèles. Le programme comprend nombre de messes, d'actions caritatives, culturelles ou même sportives. Un tournoi de football doit en effet se tenir sous le haut patronage d'Antonín Panenka, l'une des légendes du football tchèque. Les Journées des gens de bonne volonté s'achèvent ce mercredi, jour férié en République tchèque en l'honneur justement de Cyrille et Méthode.