Début des Jeux paralympiques d'hiver de Pyeongchang

Les XIIe Jeux paralympiques d'hiver ont officiellement été ouverts ce vendredi à Pyeongchang, près de deux semaines après la fin des Jeux olympiques, en présence du président sud-coréen Moon Jae-in. La délégation tchèque a défilé devant quelque 30 000 spectateurs avec à sa tête le hockeyeur sur luge Miroslav Hrbek, âgé de 53 ans.

Les Tchèques sont engagés dans deux disciplines sportives pour ces Jeux qui doivent s'achever le 18 mars prochain. Six d'entre eux concourent en ski et les autres disputent le tournoi de hockey sur luge. Dans ce sport, la Tchéquie est placée dans le groupe de la Corée du Sud, des Etats-Unis et du Japon.

Il y a quatre ans, à Sotchi, les Tchèques n'avaient pas remporté la moindre une médaille. En 2010, la skieuse Anna Pešková avait décroché une médaille de bronze à Vancouver.