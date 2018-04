Début des inscriptions dans l’enseignement primaire

A partir de ce mardi et jusqu’à fin avril, les parents tchèques peuvent inscrire leurs enfants nés entre le 1er avril 2011 et le 31 août 2012 en première année de l’école primaire (l’équivalent du cours préparatoire). Quelque 135 000 enfants pourraient être inscrits, soit 13 000 de moins que l’année dernière. Les écoles primaires pourraient accueillir environ 700 enfants âgés de cinq ans. En revanche, près de 23 200 enfants se présenteront aux inscriptions pour la deuxième fois : âgées de six ans (l’âge moyen de scolarisation en CP en République tchèque) l’année dernière, ils n’ont pas été acceptés pour diverses raisons.

Quelque 108 200 enfants pourraient faire leur rentrée en première en septembre 2018, selon les estimations du ministère de l’Education.