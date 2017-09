Début ce mercredi des Journées de la bière tchèque

Les Journées de la bière tchèque s’ouvrent dans toute la République tchèque à compter de ce mercredi. L’espace de cinq jours jusqu’à dimanche, il sera possible de goûter dans quelque 6 000 bars, auberges et restaurants les bières spécialement brassées pour l’occasion par plusieurs dizaines de brasseries et microbrasseries. Organisée depuis quelques années par la Fédération tchèque des brasseries et malteries, la manifestation met à l’honneur la tradition des « hospoda », ces établissements dans lesquels les Tchèques aiment se réunir pour discuter autour d’une bière. Pour rappel, un peu plus de 20 millions d’hectolitres de bière ont été brassées en République tchèque en 2016, tandis que la consommation annuelle moyenne par habitant s’est élevée à 143 litres.