Plus de 500 soldats de six pays participent depuis ce lundi en République tchèque à un vaste exercice multinational de l’OTAN. Intitulé Tobruq Legacy 2017, cet exercice annuel dirigé par les Etats-Unis doit permettre de préparer les unités de défense aérienne basées au sol à mener diverses opérations. L’exercice se tient jusqu’au 23 juillet parallèlement en Lituanie et en Roumanie et concerne au total quelque 1 700 soldats de dix pays membres de l’Alliance, essentiellement d’Europe centrale et des pays baltes, ainsi que le Royaume-Uni et les Etats-Unis.