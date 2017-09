Début à Ostrava des Journées de l’OTAN

Les XVIIe Journées de l’OTAN et les VIIIe Journées des forces de l’Armée de l’air tchèque se tiennent ces samedi et dimanche à l’aéroport de Mošnov, près d’Ostrava, en Moravie-Silésie. Des unités militaires de dix-sept pays alliés de l’Alliance, parmi lesquels notamment les Etats-Unis, le Canada et l’Arabie saoudite, participent cette année à cette manifestation, qui attire traditionnellement des dizaines de milliers de personnes.

Les Journées de l’OTAN qui sont le plus grand événement du genre en Europe centrale, proposent un programme riche, avec notamment plusieurs dizaines de démonstrations d’appareils en vol. L’accès y est gratuit.